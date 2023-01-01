WebCatalog
DATA WING

DATA WING

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DATA WING على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DATA WING هي لعبة سباق تم تطويرها بواسطة Dan Vogt وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DATA WING. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Formula Car Stunt - Car Games

Formula Car Stunt - Car Games

now.gg

Ramp Car Stunts - Car Games

Ramp Car Stunts - Car Games

now.gg

Wing Fighter

Wing Fighter

now.gg

Rebel Racing

Rebel Racing

now.gg

Dyno Racing

Dyno Racing

now.gg

Renegade Racing

Renegade Racing

now.gg

Real Bike Racing

Real Bike Racing

now.gg

Mini Racing Adventures

Mini Racing Adventures

now.gg

Street Racing HD

Street Racing HD

now.gg

Racing in Car 2

Racing in Car 2

now.gg

Big Rig Racing: Drag racing

Big Rig Racing: Drag racing

now.gg

Gear.Club - True Racing

Gear.Club - True Racing

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية