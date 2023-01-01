Flashback: Tricky Fun Riddles
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flashback: Tricky Fun Riddles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flashback: Tricky Fun Riddles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Riddles - Just 500 Riddles
now.gg
Tricky Doors
now.gg
Logic Puzzles - brain riddles
now.gg
Who is? Brain Teaser & Riddles
now.gg
Riddles With Answers
now.gg
Pose to Hide: Tricky Puzzle
now.gg
Tricky Brain Story: DOP Puzzle
now.gg
Impossible Date: Tricky Riddle
now.gg
Draw Puzzle: Tricky Brain Test
now.gg
Brain Test: Tricky Puzzles
now.gg
Draw Police - Tricky Puzzles
now.gg
Brain Test 2: Tricky Stories
now.gg