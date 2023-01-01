Tap Master - Take Blocks Away هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Griffon Game وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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