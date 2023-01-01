WebCatalog
Tap Master - Take Blocks Away

Tap Master - Take Blocks Away

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tap Master - Take Blocks Away على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tap Master - Take Blocks Away هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Griffon Game وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tap Master - Take Blocks Away. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tap master: Tap it away

Tap master: Tap it away

now.gg

Tap Blocks Out: 3D Puzzle Game

Tap Blocks Out: 3D Puzzle Game

now.gg

Tap Away

Tap Away

now.gg

Join Blocks 2048 Number Puzzle

Join Blocks 2048 Number Puzzle

now.gg

2048 Merge Games - M2 Blocks

2048 Merge Games - M2 Blocks

now.gg

Mahjong Master

Mahjong Master

now.gg

Marble Master

Marble Master

now.gg

X2 Blocks: 2048 Number Games

X2 Blocks: 2048 Number Games

now.gg

Tap Color Pro: Color By Number

Tap Color Pro: Color By Number

now.gg

Tap Color® Color by number

Tap Color® Color by number

now.gg

Delete Master, Brain Puzzle

Delete Master, Brain Puzzle

now.gg

Tap Music 3D

Tap Music 3D

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية