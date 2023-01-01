Angry Birds Dream Blast هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Rovio Entertainment Corporation، وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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