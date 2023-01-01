WebCatalog
Educational games for kids 2-4

Educational games for kids 2-4

now.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Educational games for kids 2-4 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الألعاب التعليمية للأطفال من عمر 2 إلى 4 سنوات هي لعبة تعليمية تم تطويرها بواسطة Wow Kids وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Educational games for kids 2-4. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Educational Games for Kids!

Educational Games for Kids!

now.gg

Educational games for toddlers

Educational games for toddlers

now.gg

Baby Games: 2-4 year old Kids

Baby Games: 2-4 year old Kids

now.gg

PBS KIDS Games

PBS KIDS Games

now.gg

Kids Math: Math Games for Kids

Kids Math: Math Games for Kids

now.gg

Math Kids: Math Games For Kids

Math Kids: Math Games For Kids

now.gg

Bini ABC games for kids!

Bini ABC games for kids!

now.gg

Spelling & Phonics: Kids Games

Spelling & Phonics: Kids Games

now.gg

Learn to Read: Kids Games

Learn to Read: Kids Games

now.gg

Color Kids: Coloring Games

Color Kids: Coloring Games

now.gg

Kids Multiplication Math Games

Kids Multiplication Math Games

now.gg

Math Games: Math for Kids

Math Games: Math for Kids

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية