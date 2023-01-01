Hello Kitty: Kids Hospital هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة Hippo Kids Games وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hello Kitty: Kids Hospital. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.