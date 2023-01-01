Solitaire هي لعبة ورق تم تطويرها بواسطة Cool Games - Puzzle وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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