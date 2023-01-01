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Solitaire - classic card game

Solitaire - classic card game

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سوليتير - لعبة الورق الكلاسيكية هي لعبة ورق تم تطويرها بواسطة Easybrain وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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