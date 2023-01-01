Solitaire: Klondike Card Games
now.gg
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Solitaire: Klondike Card Games على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Solitaire: Klondike Card Games. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Klondike Solitaire
now.gg
Solitaire Play - Card Klondike
now.gg
Solitaire Klondike Classic
now.gg
Solitaire Go: Klondike
now.gg
Classic Solitaire Klondike
now.gg
Solitaire Card Games, Classic
now.gg
Solitaire Farm: Card Games
now.gg
Solitaire Classic Klondike
now.gg
Solitaire Klondike World Trip
now.gg
Bingo Card Klondike Adventures
now.gg
Classic Solitaire: Card Games
now.gg
Solitaire Klondike Leader
now.gg