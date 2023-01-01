Evony: The King's Return هي لعبة إستراتيجية طورتها شركة TG Inc. وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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