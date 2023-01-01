Anime Star: Love Choices هي لعبة كاجوال تم تطويرها بواسطة Yes! يسمح Game Studio وnow.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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