WebCatalog
Seekers Notes: Hidden Objects

Seekers Notes: Hidden Objects

now.gg

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seekers Notes: Hidden Objects على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملاحظات الباحثين: الكائنات المخفية هي لعبة مغامرات تم تطويرها بواسطة Mytona وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seekers Notes: Hidden Objects. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pearl's Peril - Hidden Objects

Pearl's Peril - Hidden Objects

now.gg

Mystery Manor: hidden objects

Mystery Manor: hidden objects

now.gg

June's Journey: Hidden Objects

June's Journey: Hidden Objects

now.gg

Hidden objects of Eldritchwood

Hidden objects of Eldritchwood

now.gg

Bright Objects - Hidden Object

Bright Objects - Hidden Object

now.gg

Hidden Journey: Objects Puzzle

Hidden Journey: Objects Puzzle

now.gg

Hidden City: Hidden Object

Hidden City: Hidden Object

now.gg

Hidden Escape Mysteries

Hidden Escape Mysteries

now.gg

Murder in Alps: Hidden Mystery

Murder in Alps: Hidden Mystery

now.gg

Unsolved: Hidden Mystery Games

Unsolved: Hidden Mystery Games

now.gg

Spot The Hidden Differences

Spot The Hidden Differences

now.gg

Found It! Hidden Object Game

Found It! Hidden Object Game

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية