Craft Parkour: 3D Blocky Race هي لعبة مغامرات تم تطويرها بواسطة ABI Global LTD وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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