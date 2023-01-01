WebCatalog
Hamster Maze

Hamster Maze

now.gg

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hamster Maze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hamster Maze هي لعبة مغامرات تم تطويرها بواسطة ZPLAY Games وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

الموقع الإلكتروني: now.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hamster Maze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Maze Run

Maze Run

now.gg

Maze Speedrun

Maze Speedrun

now.gg

Mommy Maze: Stretch Long Legs

Mommy Maze: Stretch Long Legs

now.gg

PAC-MAN 256 - Endless Maze

PAC-MAN 256 - Endless Maze

now.gg

Towerland

Towerland

now.gg

Diggy's Adventure: Puzzle Tomb

Diggy's Adventure: Puzzle Tomb

now.gg

ZigZagged

ZigZagged

now.gg

Galaxy.io

Galaxy.io

now.gg

CluedUpp Geogames

CluedUpp Geogames

now.gg

Animal Wildlife

Animal Wildlife

now.gg

Mystery Matters

Mystery Matters

now.gg

Manor Matters

Manor Matters

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية