Mini Block Craft: Planet Craft هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة Playlabs, LLC وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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