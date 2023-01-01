Sonic Forces - Running Battle هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة SEGA وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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