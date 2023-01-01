Sonic Forces - Running Battle
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sonic Forces - Running Battle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: now.gg
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sonic Forces - Running Battle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Sonic Dash - Endless Running
now.gg
Sonic the Hedgehog™ Classic
now.gg
Sonic Cat - Slash the Beats
now.gg
FNF vs SONIC EXE Game
now.gg
Stickman Army: Team Battle
now.gg
Fort Battle Squad Night FPS
now.gg
Mad GunS battle royale
now.gg
Block Fighter: Boxing Battle
now.gg
Stickman Battle in Craft World
now.gg
Muscle Rush - Smash Running
now.gg
Payback 2 - The Battle Sandbox
now.gg
Merge to Battle
now.gg