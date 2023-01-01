World War Heroes ŌĆö WW2 PvP FPS هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة Azur Interactive Games Limited وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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