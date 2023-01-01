Ninja Hands هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة Yso Corp وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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