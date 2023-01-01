Sniper Strike FPS 3D Shooting هي لعبة حركة تم تطويرها بواسطة Mobile Gaming Studios Ltd. وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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