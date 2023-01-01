Hero Rope: City Battle هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة Zego Studio ويتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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