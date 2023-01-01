Fire Hero 2D — Space Shooter هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة CASUAL AZUR GAMES وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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