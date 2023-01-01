Falcon Squad هي لعبة حركة تم تطويرها بواسطة FARM GLOBAL وتتيح لك now.gg ممارسة اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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