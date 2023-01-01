Clawee - Real Claw Machines هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة Gigantic Ltd. وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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