Rise Up هي لعبة حركية تم تطويرها بواسطة Serkan Özyılmaz، وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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