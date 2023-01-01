Magic Finger 3D هي لعبة حركة تم تطويرها بواسطة Lucky Kat Studios وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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