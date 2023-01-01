The Sims Mobile هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة ELECTRONIC ARTS وتسمح لك now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا.

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