Metaplane

Metaplane

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الموقع الإلكتروني: metaplane.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Metaplane على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Trust the data that powers your business. Automated end-to-end data observability — so data teams are the first to know about data issues.

الموقع الإلكتروني: metaplane.dev

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