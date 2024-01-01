Grimace's Birthday

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عيد ميلاد Grimace هي لعبة منصات تعتمد على المتصفح في عام 2023 تم تطويرها بواسطة Krool Toys ونشرتها McDonald's. تم إصدار اللعبة جنبًا إلى جنب مع Grimace Shake في 12 يونيو 2023، وتم إنتاج اللعبة باستخدام برنامج لتقليد عنوان Game Boy Color.

الموقع الإلكتروني: grimacesbirthday.com

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