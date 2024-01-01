Gram Jam هي لعبة ممتعة لتخمين الكلمات حيث يقوم اللاعبون بإنشاء كلمات في صفوف وأعمدة عن طريق تبادل الحروف. لأنه يقوم على قواعد ألعاب النوع Wordle. يحتوي Gram Jam على وضعين: كلاسيكي ويومي. مع وضع اللعب اليومي، يمكنك اللعب مرة واحدة فقط في اليوم. حتى لو قمت بذلك بشكل صحيح، فلن تتمكن من الاستمرار في اللغز التالي. ولكن يمكنك القيام بذلك إذا كنت تلعب في الوضع الكلاسيكي. لأنه يقوم على قواعد اللعبة Wordle. بعد كل توقع، سيتغير لون الحروف للإشارة إلى ما إذا كان توقعك صحيحًا أم لا. إذا كان التوقع صحيحا، سيتحول الخط إلى اللون الأخضر. لكن فكر جيدًا قبل إجراء التنبؤات.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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