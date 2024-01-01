Geometry Dash Lite

Geometry Dash Lite

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الموقع الإلكتروني: geometrydashlite.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Geometry Dash Lite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Geometry Dash Lite هي لعبة منصات مسببة للإدمان تعتمد على الإيقاع. تحكم في شكل مربع من خلال العقبات والتحديات المختلفة لإظهار مهاراتك. هدفك هو الوصول إلى نهاية كل مستوى دون الاصطدام بأي عوائق.

الموقع الإلكتروني: geometrydashlite.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Geometry Dash Lite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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