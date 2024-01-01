يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Geometry Dash Lite هي لعبة منصات مسببة للإدمان تعتمد على الإيقاع. تحكم في شكل مربع من خلال العقبات والتحديات المختلفة لإظهار مهاراتك. هدفك هو الوصول إلى نهاية كل مستوى دون الاصطدام بأي عوائق.

الموقع الإلكتروني: geometrydashlite.io

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