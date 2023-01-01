WebCatalog

Gametize

Gametize

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: gametize.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gametize على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gametize عبارة عن منصة للألعاب والمشاركة المجتمعية للشركات من جميع الأحجام. تشتمل عروضها على نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام ومليء بالميزات والإنجازات والمكافآت القابلة للتخصيص وآليات متعددة لتحفيز السلوكيات الاجتماعية والتقارير والتحليلات.

الموقع الإلكتروني: gametize.com

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