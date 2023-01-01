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Game of Sultans

Game of Sultans

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Game of Sultans هي لعبة لعب أدوار تم تطويرها بواسطة Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. أنت المسؤول خلال ذروة الإمبراطورية العثمانية. أنت في مقعد السائق كسلطان أو سلطانة إذا دخلت بملابس فاخرة. شارك في لقاءات مثيرة وعاطفية، وأشرف على إمبراطوريتك بمساعدة الوزراء الحكيمين، وقم بتربية حيواناتك الأليفة وورثتك في خدمة الإمبراطورية! بيت تربية الحيوانات الأليفة في المحكمة مفتوح الآن! العب مع حيواناتك الأليفة المخلصة وأرسلها إلى الطبيعة! إذا عاملتهم بشكل جيد، فإن الأكثر شجاعة سيقف إلى جانبك ويدافع عن الإمبراطورية! يأتي الأشخاص الأكثر جاذبية في العالم لمقابلتك، ولكن من سيفوز بقلبك؟ اكتب قصة حبك بعد اختيار توأم روحك! ما الذي يمكن أن يكون أفضل من الحفاظ على تراثك وتعزيز نجاح أطفالك؟ عندما يكبرون بما فيه الكفاية، قم بتزويجهم لورثة أصدقائك لتكوين روابط قوية! العب لعبة السلاطين اون لاين على الكمبيوتر أو الهاتف المحمول بدون تحميل. استخدم متصفح الويب للعب ألعاب Android. ابدأ ممارسة الألعاب عبر الإنترنت مجانًا على now.gg.

الموقع الإلكتروني: now.gg

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