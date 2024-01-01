في لعبة Flappy Birdle، يجب على اللاعب إدخال الحروف في الصندوق الفارغ والتحكم في طيران الطائر حتى لا يلمس الأرض. تخمين الكلمة الغامضة بشكل صحيح في 6 محاولات. تجمع هذه اللعبة بين نوع ألعاب Wordle ولعبة Flappy Bird الشهيرة، وتتطلب قدرة على التفكير مع خفة الحركة في التشغيل. تتمتع لعبة Flappy Birdle بمستوى صعوبة أعلى من ألعاب Wordle الأخرى، لأنه يتعين عليك التفكير مليًا لتخمين الكلمة والانتباه إلى توازن الطائر. لذلك، لن يكون لدى اللاعبين الكثير من الوقت للتفكير في التوصل إلى مفردات مقارنة بألعاب Wordle الأخرى. الحيلة في اجتياز هذه اللعبة هي عندما ترى الطائر يسقط تدريجياً على الأرض أو لا يحافظ على توازنه، اضغط على الحرف. لكن الحد الأقصى لعدد المحاولات في هذه اللعبة يقتصر على 6 مرات، لذلك بينما لا يزال الطائر محتفظًا بتوازنه، فكر بسرعة في الكلمة التي يجب ملؤها في المربع الفارغ. علاوة على ذلك، لا تزال لعبة Flappy Birdle تتمتع بنفس طريقة اللعب التي تتمتع بها ألعاب Wordle الأخرى. عند إدخال كلمة كاملة مكونة من 5 أحرف، سيتغير لون كل مربع كلمة بناءً على مستوى دقته. الحروف الخضراء هي الحروف الموجودة في الكلمة وهي في الموضع الصحيح. الحروف الصفراء هي الحروف الموجودة في الكلمة ولكنها موجودة في موضع مختلف في الكلمة. لا تظهر الحروف الرمادية في الكلمة. قم بتغيير اختيارك في التخمينات التالية وحاول التفكير جيدًا حتى تتمكن من التخمين بشكل صحيح بأقل عدد ممكن من المحاولات.

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