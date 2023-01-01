Empire Four Kingdoms

Goodgame Empire هي لعبة متصفح إستراتيجية من العصور الوسطى. قم ببناء قلعتك الخاصة، وقم بإنشاء جيش قوي وخوض معارك ملحمية في وضع لاعب ضد لاعب. ابدأ اللعب الآن!

الموقع الإلكتروني: empire.goodgamestudios.com

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