كاونتر سترايك جو يمكنك دون مبالغة أن تُطلق عليك لقب أحد أشهر ألعاب إطلاق النار على الإنترنت. كل يوم، وفقا لإحصائيات متجر ألعاب Steam في CS: GO، يلعب حوالي 500-700 ألف شخص. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم لم يتم الحفاظ عليه لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن "كبار السن" الحقيقيين » تذكر أن الملحمة بأكملها بدأت مع لعبة Counter-Strike 1.6 الكلاسيكية والعديدة الشهيرة. لم يسمع عنها العديد من اللاعبين الشباب، لكن الإصدار 1.6 عبر الإنترنت لا يزال موجودًا، لأنه كما تعلمون، فإن اللعبة الكلاسيكية لا تتقادم.

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