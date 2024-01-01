CS Online

CS Online

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كاونتر سترايك جو يمكنك دون مبالغة أن تُطلق عليك لقب أحد أشهر ألعاب إطلاق النار على الإنترنت. كل يوم، وفقا لإحصائيات متجر ألعاب Steam في CS: GO، يلعب حوالي 500-700 ألف شخص. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم لم يتم الحفاظ عليه لعدة سنوات. ومع ذلك، فإن "كبار السن" الحقيقيين » تذكر أن الملحمة بأكملها بدأت مع لعبة Counter-Strike 1.6 الكلاسيكية والعديدة الشهيرة. لم يسمع عنها العديد من اللاعبين الشباب، لكن الإصدار 1.6 عبر الإنترنت لا يزال موجودًا، لأنه كما تعلمون، فإن اللعبة الكلاسيكية لا تتقادم.

الموقع الإلكتروني: play-cs.com

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