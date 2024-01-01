قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

CryptoKitties is a blockchain game developed by Canadian studio Dapper Labs. The game allows players to buy, sell, and create non-fungible tokens using on Ethereum. These NFTs represent virtual cats. CryptoKitties is a game centered around breedable, collectible, and oh-so-adorable creatures we call CryptoKitties! Each cat is one-of-a-kind and 100% owned by you; it cannot be replicated, taken away, or destroyed.

الموقع الإلكتروني: cryptokitties.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CryptoKitties. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.