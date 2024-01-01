CryptoKitties

CryptoKitties

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الموقع الإلكتروني: cryptokitties.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CryptoKitties على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CryptoKitties is a blockchain game developed by Canadian studio Dapper Labs. The game allows players to buy, sell, and create non-fungible tokens using on Ethereum. These NFTs represent virtual cats. CryptoKitties is a game centered around breedable, collectible, and oh-so-adorable creatures we call CryptoKitties! Each cat is one-of-a-kind and 100% owned by you; it cannot be replicated, taken away, or destroyed.

الموقع الإلكتروني: cryptokitties.co

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