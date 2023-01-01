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Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

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Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG هي ألعاب لعب الأدوار تم تطويرها بواسطة Devsisters Corporation، وتسمح now.gg بلعب اللعبة عبر الإنترنت في متصفحك. هناك العديد من الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام عبر الإنترنت والتي يمكنك استكشافها هنا. العب Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG عبر الإنترنت مجانًا مع سحابة الهاتف المحمول now.gg. مرحبًا بك مرة أخرى في Cookie Kingdom في Cookie Run: Kingdom من Devsisters، لعبة تقمص الأدوار الإستراتيجية الرائعة التي تدور أحداثها في عالم Cookie Run. الآن بعد أن نجا GingerBrave من فرن الساحرة الشريرة، فقد حان الوقت بالنسبة له لبناء فريق من ملفات تعريف الارتباط والشروع في مهمة لإعادة بناء مملكة ملفات تعريف الارتباط التي سقطت. اكتشف الحقيقة وراء سقوط المملكة وقم بتشكيل فرقة من أقوى ملفات تعريف الارتباط في المملكة لهزيمة قوى الظلام التي تريد منع GingerBrave من تحقيق مصيره. قم ببناء مملكة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك بزخارف رائعة وحلويات لذيذة. أضف الحدائق ومحلات الأخشاب والمصانع وغير ذلك الكثير. قم باستعادة المجد مرة أخرى إلى مملكة ملفات تعريف الارتباط في أحلى لعبة RPG ومغامرة!

الموقع الإلكتروني: now.gg

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