Connections Puzzle

Connections Puzzle

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الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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استعد لاختبار مهاراتك في لعبة Connections Puzzle، اللعبة الجديدة التي تسبب الإدمان بشدة في لعبة الكلمات الكلاسيكية. هل تعتقد أنك تعرف اتصالات الكلمات الخاصة بك؟ هدفك بسيط - ما عليك سوى العثور على الخيط المشترك الذي يربط بين 4 كلمات عشوائية تمامًا. لكن الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها. هذه ليست مجرد كلمات، إنها معقدة ودقيقة ولها معاني يمكن أن ترسلك إلى جحور لا نهاية لها. اختر بعناية، لأن خطوة واحدة خاطئة تعني انتهاء اللعبة. مع مجموعات لا حصر لها من الكلمات، تختلف الألغاز في كل مرة. ستحتاج إلى الاستفادة من كل ركن من أركان عقلك أثناء تحليل المعاني الدقيقة وتحديد الروابط الغامضة. المختصرات والمرادفات والفئات - هذا ليس مجرد اختبار للمفردات، إنها معركة ذكاء حقيقية. هل تعتقد أن لديك المرونة العقلية للعثور على الخيوط التي تنسج هذه الكلمات معًا؟ هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ذلك. انغمس في أحجية الروابط وتشابك في شبكة الكلمات اليوم!

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

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