Confusle

Confusle

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: confusle.positronicarts.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Confusle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Confusle is an interactive online puzzle game created by Positronic Arts. The game is designed to challenge players' logical reasoning and problem-solving skills in a unique and engaging way.

الموقع الإلكتروني: confusle.positronicarts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Confusle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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