Chrono هي لعبة Wordle تتطلب من اللاعب أن يكون على دراية بالأحداث التاريخية. عليك أن تعرف بالضبط متى وقعت تلك الأحداث من أجل وضعها في ترتيب زمني منطقي. إذا كنت لا تعرف التوقيت الدقيق لها، فسوف تواجه صعوبة أكبر، ولكن لا يزال بإمكانك اللعب وإعادة ترتيبها بالترتيب الصحيح بناءً على تفكيرك لإعادة تسلسلها.

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