Chrono

Chrono

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chrono على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chrono هي لعبة Wordle تتطلب من اللاعب أن يكون على دراية بالأحداث التاريخية. عليك أن تعرف بالضبط متى وقعت تلك الأحداث من أجل وضعها في ترتيب زمني منطقي. إذا كنت لا تعرف التوقيت الدقيق لها، فسوف تواجه صعوبة أكبر، ولكن لا يزال بإمكانك اللعب وإعادة ترتيبها بالترتيب الصحيح بناءً على تفكيرك لإعادة تسلسلها.

الموقع الإلكتروني: connectionsgame.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chrono. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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