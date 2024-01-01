في Blurdle، سيكون لدى اللاعبين 8 فرص لفك تشفير الكلمة الغامضة بناءً على التلميحات المقدمة. وهي كلمات تحتوي على أربعة أو خمسة أحرف. تتمتع Blurdle بمستوى صعوبة أعلى من ألعاب Wordle الأخرى. ولذلك، سيكون لدى اللاعبين المزيد من المحاولات. الى جانب ذلك، يمكنك اختيار مدى صعوبة اللعبة عن طريق اختيار طول الكلمة الغامضة. يجب على اللاعبين استخدام القرائن المقدمة بعد كل تخمين لمعرفة الكلمة الدقيقة التي يجب البحث عنها في التخمينات التالية. هذه اللعبة مناسبة لأولئك الذين يجيدون التفكير ويحبون التفكير. هذه أيضًا طريقة ممتعة لتعلم وتوسيع مفرداتك.

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