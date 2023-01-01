WebCatalog لجهاز Mac

أجري تحسينات على سير العمل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والمجموعات

قُل وداعًا للإزعاج الذي يصيبك من التنقل بين علامات التبويب المتعددة في المتصفح! مع WebCatalog، يمكنك تحويل تطبيقات الويب المفضَّلة لديك بسهولة إلى تطبيقات سطح مكتب مبسَّطة ومركَّزة تساعدك على تحسين سير العمل لديك وتعزيز إنتاجيتك. استمتع بتجربة سلسة خالية من التشتيت تتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك WebCatalog إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتجميعها باستخدام المجموعات؛ حتى تتمكن من البقاء مسجلًا الدخول إلى كل شيء دون تبديل المتصفحات.

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