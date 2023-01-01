WebCatalog

WebCatalog لجهاز Mac

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم المجموعات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

متطلبات النظام

أجري تحسينات على سير العمل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والمجموعات

قُل وداعًا للإزعاج الذي يصيبك من التنقل بين علامات التبويب المتعددة في المتصفح! مع WebCatalog، يمكنك تحويل تطبيقات الويب المفضَّلة لديك بسهولة إلى تطبيقات سطح مكتب مبسَّطة ومركَّزة تساعدك على تحسين سير العمل لديك وتعزيز إنتاجيتك. استمتع بتجربة سلسة خالية من التشتيت تتيح لك التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك WebCatalog إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتجميعها باستخدام المجموعات؛ حتى تتمكن من البقاء مسجلًا الدخول إلى كل شيء دون تبديل المتصفحات.

YouTube
WhatsApp
Gmail
Instagram
Discord
Facebook
Google Play
Telegram
TikTok
Netflix
Messenger
Google Drive

استكشاف

حماية الخصوصية

قم بتشغيل المواقع في بيئات معزولة والحصول على الحماية من أدوات التتبع عبر المواقع الإلكترونية.

تسجيل الدخول المتعدد الحسابات

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المجموعات

إدارة عدة حسابات وتطبيقات وتنظيمها باستخدام "المجموعات"

النسخ الاحتياطي والمزامنة على السحابة

مزامنة التطبيقات والألعاب والمجموعات والإعدادات عبر جميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك.

تطبيقات شريط القائمة (أدوات المهام)

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

تكامل النظام

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

قفل التطبيقات

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

مانع الإعلانات وأدوات التتبع

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيقات مخصَّصة

استكشف آلاف التطبيقات في فهرسنا أو أنشئ تطبيقات مخصَّصة من أي مواقع إلكترونية.

المجموعات
التطبيقات

احصل على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

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