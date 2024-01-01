نحن نؤمن بأن تنمية أعمالك المحلية لا ينبغي أن تتطلب الكثير من البرامج أو التسويق باهظ الثمن. تساعد ZyraTalk شركات الخدمات المحلية على بناء علاقات أفضل مع عملائها والنمو منذ عام 2017. يستخدم محرك النمو الأول لدينا في العالم الدردشة عبر الويب والرسائل النصية القصيرة والتسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالصناعة جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لتحسين العلاقات مع العملاء قبل وبعد البيع حتى يستمر عملاؤك في القدوم إليك. خلف. إذا سئمت من ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء وتريد أن يزدهر عملك المحلي، فإن ZyraTalk هو الحل المناسب لك.

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