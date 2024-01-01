ZyraTalk

ZyraTalk

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zyratalk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZyraTalk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نؤمن بأن تنمية أعمالك المحلية لا ينبغي أن تتطلب الكثير من البرامج أو التسويق باهظ الثمن. تساعد ZyraTalk شركات الخدمات المحلية على بناء علاقات أفضل مع عملائها والنمو منذ عام 2017. يستخدم محرك النمو الأول لدينا في العالم الدردشة عبر الويب والرسائل النصية القصيرة والتسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالصناعة جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لتحسين العلاقات مع العملاء قبل وبعد البيع حتى يستمر عملاؤك في القدوم إليك. خلف. إذا سئمت من ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء وتريد أن يزدهر عملك المحلي، فإن ZyraTalk هو الحل المناسب لك.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: zyratalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZyraTalk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

قد يعجبك أيضًا

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

SMS Gatez

SMS Gatez

smsgatez.com

11Alive

11Alive

11alive.com

Vurvey

Vurvey

vurvey.com

StarterCRM

StarterCRM

startercrm.com

Responsa

Responsa

responsa.ai

Talkable

Talkable

talkable.com

Vizury

Vizury

vizury.com

TextMarks

TextMarks

textmarks.com

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

LeadWire

LeadWire

leadwireapp.com

Marsello

Marsello

marsello.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية