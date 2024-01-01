Zuma

Zuma

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الموقع الإلكتروني: getzuma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zuma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة لإدارة الممتلكات تعمل Zuma على تحويل الصناعة من خلال بناء حلول الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول الإنسان والتي تعزز تجربة المقيمين مع تقليل الصداع في الموقع.

الموقع الإلكتروني: getzuma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zuma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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