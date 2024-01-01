Zooz

Zooz

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الموقع الإلكتروني: zooz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zooz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zooz is a technology company that provides a payments platform designed to help merchants maximize their payments performance.
الفئات:
Finance
Payments Orchestration Software

الموقع الإلكتروني: zooz.com

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Payoneer

Payoneer

payoneer.com

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BlueSnap

bluesnap.com

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Recurly

Recurly

recurly.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

GPayments

GPayments

gpayments.com

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

MONEI

MONEI

monei.com

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Checkout.com

checkout.com

Sage HR

Sage HR

sage.hr

CakeHR

CakeHR

cake.hr

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Inn-Flow

Inn-Flow

inn-flow.net

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

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