بدائل - Zoios

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...

Zoho People

Zoho People

zoho.com

صُنعت لبناء قوة عاملة أكثر سعادة. نحن نعتني بعمليات الموارد البشرية لديك بينما تعتني أنت بموظفيك. بدءًا من التوظيف والتأهيل وإدارة الحضور وحتى تتبع الوقت والتقييمات، قمنا بتغطية كل ذلك.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...

Keka

Keka

keka.com

لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...

Paycom

Paycom

paycom.com

على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

تم الاعتراف بـ Darwinbox من قبل Gartner كأحد منصات HCM الأكثر تفضيلاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو نظام إدارة موارد بشرية قائم على السحابة في العصر الجديد. بدعم من Sequoia وLightspeed وEndiya Partners، تعمل Darwinbox على تعزيز تجربة تكنولوجيا الموارد البشرية لأكثر من 900 ألف موظف في أكثر من 350...

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo عبارة عن منصة لتجربة الموظفين (EXP) تعمل على تبسيط التواصل وزيادة المشاركة من خلال تمكين الموظفين من الاستماع إليهم ومساعدة الجميع على الشعور بالاندماج، بغض النظر عن مكان عملهم. تعمل المنصة على توحيد ميزات اتصالات الموظفين، والمشاركة، والشبكة الداخلية، والقياس في تطبيق واحد حديث للموظفين يج...

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.​• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة​ احصل على دعم من ذوي الخ...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي

Paycor

Paycor

paycor.com

تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة إدارة الأفراد التي تجمع كل الأدوات وسير العمل والرؤى لمساعدة المؤسسات على تطوير موظفين مشاركين وذوي أداء عالٍ ضمن ثقافة الفوز. من خلال الجمع بين إدارة الأداء المستمر، واستطلاعات مشاركة الموظفين، وإدارة التعويضات، وأدوات التطوير الوظيفي في حل واحد متصل، يمكن لـ Lattice تقديم تحليلات ق...

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

Goalscape هو برنامج إعداد الأهداف المرئية الذي يساعد الفرق والأفراد على تحديد الأهداف وإدارتها وتحقيقها. مشاركة الأهداف ✓ إدارة المهام ✓ تتبع التقدم ✓

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...

Sage HR

Sage HR

sage.hr

شركة تكنولوجيا موارد بشرية حائزة على جوائز توفر إدارة الحضور والأداء والتوظيف للعملاء في جميع أنحاء العالم. تجربة مجانية لمدة 14 يوما! إعداد سهل! إلغاء في أي وقت!

15Five

15Five

15five.com

تعمل منصة إدارة الأداء الإستراتيجية لشركة 15Five على تحفيز العمل والتأثير، مما يساعد الشركات وأفرادها على الازدهار. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي المولد والتحليلات المخصصة والمبادئ التي تركز على الإنسان، يمكن لقادة الموارد البشرية تسريع المشاركة والأداء والاحتفاظ من خلال مراجعات الأداء الشاملة ...

Profit.co

Profit.co

profit.co

يساعد برنامج OKR الخاص بـ Profit.co مؤسستك في تنفيذ استراتيجياتك باستخدام منهج OKR المركزي. يتيح لك Profit.co التكرار بشكل أسرع باستخدام دورة التخطيط والتنفيذ والمشاركة والتعلم كل ثلاثة أشهر. يمكنك تخطيط الأهداف والأهداف الرئيسية ومواءمتها في بداية ربع السنة، وتتبع التنفيذ من خلال عمليات تسجيل الوصو...

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .

Namely

Namely

namely.com

وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

يقدم Workleap Officevibe أدوات بسيطة للمشاركة والتقدير وإدارة الأداء. فهو يمكّن قادة الموارد البشرية من التعاون مع مديريهم لتحويل التعليقات بسرعة إلى إجراءات ملموسة، وبناء ثقافة التقدير الهادف، ودفع إدارة الأداء المستمر. إنه يمكّن الجميع في الشركة من إحداث تأثير ملموس على الاحتفاظ بأفضل المواهب وأدا...

Small Improvements

Small Improvements

small-improvements.com

التحسينات الصغيرة عبارة عن مجموعة أدوات مرنة لإدارة الأداء تساعد الموظفين في أكثر من 700 شركة على النمو والنجاح. إنه قابل للتكوين بشكل كبير - يمكنك تغيير العناصر الأساسية ودمجها لتناسب احتياجات مؤسستك، وضبط الشكل والمظهر أيضًا. تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل Zapier وDuolingo وSoundcloud ...

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR هو برنامج موارد بشرية اجتماعي شامل يغطي كل شيء بدءًا من "التوظيف" إلى "التقاعد" لأهم الأصول في شركتك - موظفيك. سيسهل WebHR على فريق الموارد البشرية لديك البدء في إدارة الموارد البشرية لديك بفعالية وكفاءة. يعد WebHR أداة لا غنى عنها ليس فقط للموارد البشرية ولكن للشركة بأكملها. يعتمد WebHR على ا...

factoHR

factoHR

factohr.com

ارفع مستوى إدارة الموارد البشرية لديك باستخدام FactoHR، وهي منصة HCM متقدمة تتمحور حول الهاتف المحمول وتعمل على أتمتة كل وظائف الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى التقاعد. توفر منصتنا الذكية رؤى قابلة للتنفيذ، مما يمكّنك من تحقيق أهداف عملك بشكل أسرع. انضم إلى أكثر من 3500 شركة وقوة عاملة يبلغ عدد...

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire عبارة عن منصة برمجية قوية تستخدم الذكاء الاصطناعي المتطور لتبسيط استراتيجية الشركة وتعزيز تعاون الموظفين وتعزيز الأداء. باستخدام Inspire AI، يقوم الموظفون بإنشاء أهداف SMART والأهداف والأهداف الرئيسية في مساحة عمل ديناميكية، مما يعزز المساءلة ويؤدي إلى نتائج أعمال واضحة. لقد ثبت أن Inspire ي...

ChartHop

ChartHop

charthop.com

تتمثل مهمة ChartHop في خلق شفافية صحية داخل المؤسسات، حتى يزدهر الموظفون والمنظمات. يقوم ChartHop، وهو نظام أساسي ديناميكي لعمليات الأفراد، بتوصيل بيانات الأشخاص وتصورها لتمكين المؤسسات من خلال الرؤى والمواءمة والعمل. من خلال تقديم نهج جديد للموارد البشرية، تعد منصة عمليات الأفراد في ChartHop المصدر...

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية