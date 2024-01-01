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هل يزدهر موظفوك في العمل؟‍ سوف يخبرك Zoios بذلك. توقف عن تخمين ما يشعر به موظفوك. استخدم Zoios للتعرف على موظفيك بشكل أفضل، حتى تتمكن من إنشاء مكان عمل يزدهر فيه الجميع.

الموقع الإلكتروني: zoios.io

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