Zoios

Zoios

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoios.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoios على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هل يزدهر موظفوك في العمل؟‍ سوف يخبرك Zoios بذلك. توقف عن تخمين ما يشعر به موظفوك. استخدم Zoios للتعرف على موظفيك بشكل أفضل، حتى تتمكن من إنشاء مكان عمل يزدهر فيه الجميع.

الموقع الإلكتروني: zoios.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoios. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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