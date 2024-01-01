بدائل - Zoho TeamInbox

Keeping

keeping.com

Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مش...