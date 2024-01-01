بدائل - Zoho TeamInbox
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة منصة لدعم العملاء قائمة على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة معرفية، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب ...
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Missive
missiveapp.com
البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمهام للفرق المنتجة. تطبيق واحد لجميع اتصالاتك الداخلية والخارجية. إدارة العمل في أفضل حالاتها. جربها مجانا!
Crisp
crisp.chat
اكتشف منصة مراسلة العملاء الخاصة بنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. المحطة الوحيدة للمبيعات والتسويق والدعم في برنامج واحد: Crisp. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. حاول الآن! نحن نقدم قاعدة المعرفة وصندوق البريد للفريق وChatbot وCRM والعديد من الميزات الأخرى للس...
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Groove
groovehq.com
تعرف على سبب استخدام أكثر من 8000 عميل لـ Groove لزيادة رضا العملاء وبناء علاقات هادفة مع العملاء
Trengo
trengo.com
أسعد عملائك على قنواتهم المفضلة. اكتشف Trengo، منصة الاتصالات متعددة القنوات التي توحد جميع قنوات المراسلة في عرض واحد. جعل التواصل مع العملاء سهلا.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
Gmelius
gmelius.io
منصة التعاون للفرق التي تستخدم Gmail. يعمل Gmelius على تمكين فرقك من التعاون في البريد الإلكتروني وإدارة مشاريعهم ومساراتهم وخدمة عملائك وأتمتة سير العمل دون ترك Gmail والتطبيقات الأخرى المستخدمة يوميًا داخل شركتك.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
Keeping
keeping.com
Keeping هو أول نظام أساسي لدعم العملاء في العالم مدمج مع Gmail. يمكنك تعيين طلبات دعم العملاء لزملائك في الفريق، وترك ملاحظات خاصة، وتعيين الحالة - كل ذلك من داخل Gmail مباشرةً. تأسست شركة Keeping في عام 2016 ومقرها في نيويورك، وقمنا ببناء Keeping للفرق التي تقدم أكثر من مجرد دعم العملاء. إذا كنت مش...
Zendo
getzendo.io
Zendo هو برنامج الكل في واحد لتبسيط خدمات البيع، بدءًا من الخدمات المخصصة والمنتجات وحتى الاشتراكات. فهو يساعد رواد الأعمال والوكالات على تسريع عملياتهم الداخلية بمساعدة الأتمتة. قم بإنشاء سير العمل الخاص بك، وقم بإنشاء الفواتير تلقائيًا، وافتخر بكتالوج الخدمة ذي المظهر الاحترافي، حيث يمكن لعملائك إ...
Glassix
glassix.com
Glassix: "الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن العملاء". قم بتوحيد رسائلك وتسريع الاستجابات وتعزيز الرضا من خلال منصة اتصالات العملاء الرائدة لدينا.
Desku
desku.io
برنامج مكتب المساعدة لتجربة عملاء مبهجة. قم بإحداث ثورة في التواصل مع العملاء من خلال منصة Omni-channel الموحدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجارب مخصصة ومصممة خصيصًا لكل عمل فريد.
Gridlex
gridlex.com
يقدم "منشئ التطبيقات متعدد الإمكانات القابل للتخصيص للغاية" من Gridlex حلاً شاملاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق كفاءة تشغيلية مخصصة. من خلال التطبيقات القياسية بما في ذلك CRM وخدمة العملاء وحجز تذاكر مكتب المساعدة وإدارة البيانات الرئيسية، يسمح Gridlex بالتخصيص الشامل عبر المجالات والنماذج وتجربة الم...
Enchant
enchant.com
محادثات أفضل مع عملائك. تساعدك منتجاتنا التي تركز على العملاء على توفير الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي بلمسة شخصية. صناديق البريد الوارد المشتركة وقواعد المعرفة والدردشة المباشرة في Omnichannel. الكل في منصة واحدة بديهية. للفرق من جميع الأحجام.
Unipile
unipile.com
قم بدمج واجهات برمجة التطبيقات للبريد الإلكتروني والمراسلة لتسهيل المحادثات المباشرة عبر LinkedIn وGmail وWhatsApp داخل تطبيقك، مما يعزز إنتاجية المستخدم ورضاه.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email عبارة عن صندوق بريد وارد بسيط ولكنه قوي للفريق. لقد تم تصميمه مع معرفة عميل البريد الإلكتروني، لذلك من السهل إعداده واستخدامه لأي فرق معتادة على التعامل مع رسائل العملاء عبر البريد الإلكتروني. من الصعب أن تكون منتجًا عندما تقضي نصف وقتك في قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والنصف الآخر في ال...