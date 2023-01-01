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بدائل - Zoho ContactManager

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

يمكنك الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك منظمة ويسهل العثور عليها باستخدام جهات الاتصال على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud لجهات الاتصال، بما في ذلك تطبيق جهات الاتصال على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على ...

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

تطبيق إدارة جهات الاتصال الأكثر سهولة للمحترفين والفرق والشركات الصغيرة. قم بإدارة علاقاتك بسهولة مع Contacts+.

Outlook People

Outlook People

live.com

People هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال ودفتر العناوين. يسمح للمستخدم بتنظيم وربط جهات الاتصال من حسابات بريد إلكتروني مختلفة

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

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