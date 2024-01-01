بدائل - Zippin

Claude

Claude

claude.ai

يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

قم بالتجربة مع الذكاء الاصطناعي. ملعب واحد ومقدمو خدمات متعددون. Riku هو قبو الذكاء الاصطناعي الخاص بك. الإبداعات ومكان لحفظ وتوزيع وتجربة أحدث التقنيات. Riku هو الحل الشامل لبناء نماذج مخصصة باستخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP).

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

منصة التوطين الأصغر حجمًا والأسرع والأكثر موثوقية. استخدم قوة منصة تعريب البرامج القابلة للتطوير لدخول أسواق جديدة بشكل موثوق مع كل النمو وبدون أي متاعب.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

أسهل طريقة للذكاء الاصطناعي.

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...

V7

V7

v7labs.com

البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.

DeepAI

DeepAI

deepai.org

أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبط...

IBM

IBM

ibm.com

يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

اكتشف وخصص ونشر وصفات الذكاء الاصطناعي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة باستخدام أفضل الذكاء الاصطناعي الخاص والمفتوح المصدر. مصمم للمطورين الذين يقومون بالبرمجة بسرعة والفرق التي تثبت عائد الاستثمار.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

استمتع بتجربة تحويل الصور إلى نص بسلاسة باستخدام Picturetotext.info - أسهل طريقة لاستخراج النص من الصور.

Recombee

Recombee

recombee.com

نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...

Chooch

Chooch

chooch.ai

تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.

Syte

Syte

syte.ai

ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale هو نظام لإدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي يساعد على أتمتة اكتشاف البيانات وفهم حالات استخدام البيانات. زراعة أفكار البيانات وتنظيم الاستعلامات المحفوظة وتصور العلاقة بين التحليلات المتفرقة. سيؤدي وجود الذكاء الاصطناعي مع استعلاماتك المحفوظة إلى إزالة إعداد البنية التحتية، ويمكنك ا...

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